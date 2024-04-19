Москва, 19 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 19 апреля внёс бывшего кандидата на пост президента Украины, экс-депутата Верховной рады Геннадия Балашова в перечень террористов и экстремистов.

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«Балашов Геннадий Викторович, 20.02.1961 г. р., г. Днепропетровск», — следует из обновлённого списка.

Он участвовал в президентских выборах в 2019 году от партии «5.10».

Балашов окончил местный университет по специальности «экономика труда». Занимал пост начальника управления политики Днепропетровского горисполкома, возглавлял партию «За красивую Украину».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля Росфинмониторинг внёс украинский «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень террористов и экстремистов.