Ставрополь, 19 апреля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, рухнувшего в поле в Ставропольском крае, перед крушением принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Об этом 19 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

Ладислав Карпов/ТАСС

При этом отмечается, что сам командир до последнего оставался в кабине самолёта и уводил воздушное судно подальше от жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в Красногвардейском округе на Ставрополье потерпел крушение самолёт. Воздушное судно упало в поле. Разрушений и жертв удалось избежать.

Позднее в Минобороны уточнили, что на Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России, возвращавшийся на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Позднее стало известно о том, что двух членов экипажа рухнувшего самолёта нашли. Они живы, их госпитализировали.

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что их жизням ничего не угрожает, краевые медики делают всё необходимое. По его словам, в ближайшее время пилотов перевезут в военный госпиталь за пределами региона.

Третий член экипажа упавшего бомбардировщика погиб.

По предварительным данным, к крушению бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае могла привести техническая неисправность. Также известно, что в момент аварии боекомплекта на борту воздушного судна не было.