Париж, 19 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Мужчину, закрывшегося в здании консульства Ирана в Париже и угрожавшего устроить взрыв, задержали, сообщил 19 апреля телеканал BFMTV.

REUTERS/Benoit Tessier

Как сообщил источник в полиции, задержанным занимается спецназ. Кроме того, силовики обследуют здание и район.

Как сообщало ИА Регнум, ранее полиция Парижа распространила информацию о ЧП в здании консульства Ирана. В здании заперся человек и угрожал устроить взрыв. При себе у него было взрывное устройство. Полиция оцепила район.

Как отметили правоохранители, посольство связалось с префектурой Парижа и вызвало силовиков. О мотивах действий мужчины не сообщали.