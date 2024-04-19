Москва, 19 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Москве скончался 400-килограммовый мужчина, которого для госпитализации пришлось эвакуировать через окно. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из Телеграм — канала

По данным собеседника, 54-летний Максим в последние дни находился в реанимации.

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Госпитализировали москвича утром 11 апреля. Мужчина пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Однако из-за веса почти в 400 кг москвич просто не смог пройти в двери.

Больного пришлось выносить спасателям через балкон, при помощи лестницы. Кроме того, в обычную машину скорой Максим тоже не поместился, вызвали более вместительное авто. Вся операция по госпитализации заняла порядка четырёх часов. Как рассказали соседи, Максим не выходил из квартиры последние 10 лет.