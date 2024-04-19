Москва, 19 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Природную территорию «Серебряный Бор» в Москве начали готовить к летнему сезону, на ней проведут локальное благоустройство, сообщил руководитель Департамента культуры столицы Алексей Фурсин пресс-службе мэрии.

Владимир Гердо/ТАСС

«Мы планируем сделать пляжные зоны еще более удобными, почистить их, обновить шезлонги, душевые, пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, не нарушая при этом действующих на территории памятника природы экологических норм», — сказал он.

Также запланировали расширить зоны отдыха возле воды и обустроить новый лесной пляж. На территории заменят оснащение зон для пикника, оборудуют отдельные площадки для отдыха с детьми. Кроме того, поставят спасательные вышки и охранные посты, организуют видеонаблюдение и патрулирование.

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева подчеркнула, что сотрудники ведомства каждый год перед началом купального сезона проводят анализ состава воды в водоёмах и проверяют песок с пляжей и детских площадок на безопасность для здоровья. Если результаты исследования неудовлетворительные, купание запрещают, добавила она.

Серебряный Бор является памятником природы, ему присвоили статус особо охраняемой природной территории. Он находится на северо-западе Москвы, его площадь более 200 га.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков 19 апреля сообщил, что в Новой Москве начались работы по реконструкции водозаборного узла «Ремзавод». В ходе исследований специалисты выявили проблемные места, и после их устранения объект сможет обеспечивать питьевой водой около 12 тыс. человек.