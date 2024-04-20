Магас, 16 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Республике Ингушетия выдано незаконно 147 паспортов гражданина РФ. Все они получены в нарушение установленного законом порядка. В настоящее время эти документы объявлены недействительными, проводится работа по их изъятию.

Об этом в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания доложил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции МВД по РИ Беслан Ганиев, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе главы региона. Факты нарушений были установлены сотрудниками ведомства совместно с УФСБ по РИ. При выдаче паспортов гражданина РФ не было принято в расчет отсутствие соответствующего решения на получение гражданства России.

По словам Ганиева, в 2017 году сотрудники ведомства также отказали в выдаче разрешения на временное проживание 164 раза, еще 54 отказа заявители из зарубежных стран и стран СНГ получили при выдаче разрешения вида на жительство в РФ.

Глава Ингушетии, отметил, что незаконная миграция и нелегальная трудовая деятельность иностранных граждан представляют собой угрозу национальной безопасности России, ведут к росту теневой экономики и коррупции, усилению социальной напряженности, Он призвал правоохранителей к жестким мерам по пресечению нелегальной миграции.

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Между тем в следственном комитете республики сообщили, что на днях возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по Ингушетии.

Сотрудник ведомства подозревается в выдаче гражданину Таджикистана справки с ложными сведениями, на основании которой отделом по вопросам миграции ОМВД России по Назрани незаконно выдан паспорт гражданина России.

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