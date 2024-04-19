Москва, 19 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве 24-летнего мужчины из-за парковки в Москве. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба СК.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что следователи также решат вопрос о мере пресечения ранее задержанным в Москве родственникам подозреваемого и его знакомому.

Бастрыкин также поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления, источники происхождения изъятой в ходе обыска у родственников подозреваемого крупной суммы денежных средств, проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснить способствовавшие совершению преступления обстоятельства.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 19 апреля прокуратура Москвы сообщила о задержании 21-летнего подозреваемого в убийстве 24-летнего жителя столицы из-за парковки. Предполагаемого убийцу и двух его соучастников задержали в Ростовской области.

В московском районе Люблино 17 апреля убили в ходе конфликта 24-летнего мужчину. Он сделал замечание припарковавшемуся на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице 21-летнему подозреваемому, который в ходе начавшейся драки воспользовался ножом.

СК 18 апреля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался находящийся в России нелегально гражданин одной из стран СНГ.

Брошенный автомобиль подозреваемого в убийстве вскоре нашли на парковке на Новороссийской улице, а его отца и друга задержали силовики. В ходе следствия дело об убийстве переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. Во время обыска дома у подозреваемого в преступлении изъяли 44 млн рублей.