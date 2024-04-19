Москва, 19 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Даже если России будет предложена адекватная основа для мирных переговоров, приостановки боевых действий на Украине не будет, поскольку это никак не отвечает российским интересам. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия не согласится на прекращение боевых действий на время мирных переговоров, даже если сочтёт нужным такие переговоры начинать.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт указал, что заявление главы российского МИД является своего рода ответом на заявления отдельных третьих стран, касающихся начала переговорного процесса между Москвой и Киевом. Причём киевский режим официально провозгласил единственной базой для таких переговоров так называемую «формулу Зеленского».

А она по сути подразумевает признание Россией своего военного поражения (что уже указывает на неадекватность украинской позиции) и отторжение у неё территорий, которые являются российскими как де-факто, так и по Конституции, отметил Перлин.

«Эти требования, как и многие другие, абсолютно ультимативны и нереализуемы. Тем не менее к процессу подключены лидеры западного мира. И не только США и Великобритания. Швейцария также включилась, планирует проводить какой-то «форум мира». То есть разговоры на тему неких мирных переговоров много где звучат, и не только по инициативе Украины. Та же Турция говорит о своём видении урегулирования», — отметил Перлин.

При этом почти все инициаторы мирного процесса игнорируют тот простой факт, что пытаться разрешить конфликт на Украине без участия России абсурдно, заметил собеседник ИА Регнум.

Впрочем, есть страны, которые обращают на это внимание, уточнил политолог. Они пытаются аккуратно подносить Западу тему участия России, но и такая позиция в нынешней ситуации не работает именно на сценарий разрешения мирным путем конфликта на Украине, а по сути игнорирует российские интересы.

«И на фоне всех этих бульонов, каш и солянок, которые пытаются приготовить Украина и её западные партнёры, Лавров чётко артикулировал те принципы, на которых Россия готова обсуждать условия мира или, по крайней мере, поднять тему переговоров. Во-первых, переговоры должны быть с участием России вокруг тех тезисов и тех целей, которые Россия обозначит. И никто не в праве — ни Вашингтон, ни Швейцария, ни Киев — навязать России какие-то свои цели. Во-вторых, говоря о прекращении военных действий на время переговоров, нужно понимать, что ключевой инициатор некого временного перемирия — это сама Украина и «подхрюкивающий», как уже стало популярным у нас говорить, Запад. Та же Франция, чей лидер активно навязывает «олимпийское перемирие». «Не пускаем российских спортсменов, запрещаем флаг и гимн России, но Россия обязана прекратить военные действия». То есть это логика двойных стандартов в интересах Украины», — прокомментировал политолог.

Но даже переговоры с учётом позиций, которые декларирует Россия, не могут сопровождаться остановкой боевых действий, уверен эксперт. По его мнению, украинская сторона не сможет на практике гарантировать прекращение огня даже при наличии политической воли для такого шага в Киеве.

«Украина — вообще партнёр абсолютно непредсказуемый. Как себя будут вести радикалы — всяческие националистические группировки в составе Вооружённых сил Украины? И самое интересное, какие указания будут давать военнослужащие НАТО, курирующие отдельные военные подразделения на Украине?» — задался вопросами политолог.

Таким образом, остановка боевых действий на время переговорного процесса — это маловероятный сценарий, если не фантастический, резюмировал эксперт.

Москва готова вести переговоры по украинскому конфликту, но абсолютно не доверяет лидерам киевского режима, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским журналистам 19 апреля.

Он также напомнил, что и он сам, и президент России Владимир Путин, и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно декларировали готовность к переговорам. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский издал указ о запрете любых мирных переговоров.

При этом Лавров особо подчеркнул, что даже в случае наступления переговоров никакой паузы в боевых действиях не будет.

Глава МИД указал, что у России чёткая позиция: специальную военную операцию на Украине необходимо продолжать. Москва, по словам Лаврова, обозначает готовность к переговорам, но не видит смысла вести диалог с действующим главой киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, министр также заявил 19 апреля, что нагнетаемая Западом тема о необходимости «нанесения поражения» России отражает агонию и истерику, а не воинственный настрой.