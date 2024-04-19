Париж, 19 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Мужчина закрылся в здании консульства Ирана в Париже, и пригрозил взрывом, сообщила 19 апреля радиостанция Europe 1.

Panoramic/Global Look Press

По данным полиции, у мужчины взрывное устройство. Правоохранители оцепили район. 6-ю линию метро закрыли в целях безопасности.

По информации Europe 1, именно посольство связалось с префектурой Парижа, чтобы сообщить о присутствии человека и потребовать вмешательства полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле из-за нападения на генеральное консульство Ирана в Сирии произошло крупное обострение на Ближнем Востоке.

Израильская армия 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана и резиденции посла в Дамаске. В результате погибли 16 человек, в том числе девять офицеров Корпуса стражей исламской революции, среди которых были генерал Мохаммад Реза Захеди.

В МИД России назвали обострение ситуации на Ближнем Востоке результатом следствием авантюрной политики Вашингтона.