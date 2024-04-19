Мужчина пригрозил устроить взрыв в здании консульства Ирана в Париже
Париж, 19 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Мужчина закрылся в здании консульства Ирана в Париже, и пригрозил взрывом, сообщила 19 апреля радиостанция Europe 1.
По данным полиции, у мужчины взрывное устройство. Правоохранители оцепили район. 6-ю линию метро закрыли в целях безопасности.
По информации Europe 1, именно посольство связалось с префектурой Парижа, чтобы сообщить о присутствии человека и потребовать вмешательства полиции.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле из-за нападения на генеральное консульство Ирана в Сирии произошло крупное обострение на Ближнем Востоке.
Израильская армия 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана и резиденции посла в Дамаске. В результате погибли 16 человек, в том числе девять офицеров Корпуса стражей исламской революции, среди которых были генерал Мохаммад Реза Захеди.
В МИД России назвали обострение ситуации на Ближнем Востоке результатом следствием авантюрной политики Вашингтона.