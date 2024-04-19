Москва, 19 апреля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Москве началась реконструкция водозаборного узла «Ремзавод». Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, после обновления водозаборный узел будет обеспечивать чистой водой более 12 тысяч жителей ТиНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По словам Бирюкова, после присоединения к российской столице новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование систем водоподготовки и водоотведения. «В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции ряда объектов, — отметил он. — В этом году обновим водозаборный узел «Ремзавод», расположенный в поселении Первомайское, он сможет обеспечивать чистой питьевой водой порядка 12 тыс. жителей».

Реконструкция водозаборного узла выполняется с применением современных технологий, 80% ключевого оборудования — отечественного производства. Как рассказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы, в ходе работ обустроят дополнительные скважины в рамках уже действующего объекта водоподготовки. Производительность водозаборного узла увеличится до трех тысяч кубометров в сутки.

«Новые скважины будут подавать воду из более глубокого водоносного горизонта, с учетом ее качества включили в проект внедрение систем обезжелезивания и дезодорации воды с последующей дезинфекцией гипохлоритом натрия», — сообщил Пётр Бирюков.