Москва, 19 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 апреля подписал закон о проведении в 2024 году Всемирных игр дружбы.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и проведением международных соревнований «Всемирные игры дружбы» на территории Российской Федерации», — говорится в опубликованном на портале правовых актов документе.

В пояснительной записке отмечается, что соревнования представляют собой новый формат состязания, поддерживающего принцип всеобщей доступности спорта в отсутствие дискриминации каких-либо спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года с призовым фондом 4,6 млрд рублей. Соревнования состоятся по 30 видам спорта, ожидается участие около десяти тысяч спортсменов.

В ноябре 2023 года Международный олимпийский комитет призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, так как это якобы противоречит коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта. Министерство спорта Украины также заявляло, что российские атлеты, принимающие участие в Олимпийских играх в Париже, должны отказаться от выступления на Играх дружбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие действия МОК подрывают авторитет организации, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала хамством и безысходностью призывы бойкотировать российские Игры дружбы.