Неаполь, Италия, 19 апреля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Те страны, компании и физические лица, которые будут сотрудничать с Россией в сфере оборонной промышленности, окажутся под новыми санкциями G7, сообщили 19 апреля министры иностранных дел стран — членов «Группы семи» в заявлении по итогам встречи на острове Капри.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В заявлении по итогам трёхдневной встречи министры объявили, что страны G7 будут в полном объёме применять антироссийские санкции и, если потребуется, вводить новые. Они выразили намерение продолжать противодействовать любым попыткам обойти санкции.

«Мы наложим дополнительные санкции и на компании, и граждан третьих стран, которые помогают России приобретать инструменты и оборудование, которые помогают производству вооружений России и её военно-промышленному развитию», — сообщили министры в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля, по итогам саммита G7 на уровне министров финансов и глав центробанков «Группа семи» заявила, что не намерена размораживать российские активы. Блокировка продлится, пока Москва не выплатит Киеву «нанесённый ущерб». Как российские активы G7 будет использовать, станет известно после июньского саммита, отметили министры в заявлении.

США 12 апреля запретили ввоз из России цветных металлов — меди, алюминия и никеля. К этим санкциям присоединилась Великобритания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции ударят по тем странам, которые их ввели.