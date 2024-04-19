Москва, 19 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Во всех российских ведомствах есть нюансы в действующем режиме согласования выезда сотрудников за границу, заявил на брифинге 19 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Антон Подгайко/РИА Новости

«Есть нюансы в действующем режиме согласования выезда за границу <…> от ведомства к ведомству — разные решения», — прокомментировал представитель Кремля публикацию агентства Reuters о якобы ужесточении допуска российских чиновников к поездкам за границу из-за опасений о сохранении гостайны.

Как пояснил Песков, есть ведомства, где выезды для сотрудников не разрешаются, а есть учреждения, где действует порядок отдельных согласований.

Днём ранее, 18 апреля, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сотрудникам российских министерств не рекомендуется покидать страну. По данным издания, исключение касалось лишь дружественных государств. При этом сообщалось, что якобы причиной ужесточения правил стили опасения, что российских чиновников якобы «могут поймать» и вынудить выдать информацию, касающуюся национальной безопасности страны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Песков заявил, что в Кремле не принимали решений о запрете на выезд российских чиновников за границу. Так он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который 1 февраля заявил, что поддерживает инициативу о запрете чиновникам, депутатам и членам их семей уезжать из России на отдых.

При этом в январе Песков заявил, что отдых за границей российских чиновников является, скорее всего, вопросом этики.