Вашингтон, 19 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Бывший советник главы министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский предпримет попытку сбежать с Украины, как только российские военные разгромят ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Рассуждая об обстановке в зоне боевых действий, Макгрегор отметил, что украинские войска находятся на грани полного провала, так как им нечем воевать.

Когда боевые действия подойдут к логическому финалу, Зеленский может оказаться под расстрелом, который, вероятно, захотят устроить его же люди, а в каком виде останется Украина после разгрома ВСУ, будет решать Россия, заявил он в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.

Как сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявлял, что в ходе конфликта Украина может лишиться части своих территорий, под ударом Одесса и Харьков, которые вполне могут отойти России. По мнению полковника, у России никогда не было цели получить всю территорию Украины и российский президент Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения этой страны в состав НАТО. Но российские военные движутся вперёд, добавил он.

О том, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам, также заявлял 8 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер.