Москва, 19 апреля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российской стороне не поступало приглашение от Франции для участия в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. Об этом 19 апреля в интервью российским радиостанциям заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

6 июня 1944 года

Он подчеркнул, что Россию на это мероприятие не позвали.

«У них это манера такая: они когда что-то собираются сделать, они не могут в рамках приличия оставаться», ― указал министр.

Он пояснил, что приличные люди направляют письмо и уже потом об этом объявляют.

«А тут они говорят: «Вот мы пригласим, но не [президента РФ Владимира] Путина, а кого-нибудь пригласим». А никто никого не приглашал вообще. Мы ничего не получали», ― сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия никаких приглашений не получала.

Как сообщало ИА Регнум, СМИ Франции 16 апреля сообщили, что власти страны хотят пригласить российских представителей на празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Президента России Владимира Путина приглашать не собираются. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков усомнился в её достоверности и сообщил, что никаких приглашений Кремль не получал.

Позднее в тот же день 16 апреля агентство France-Presse со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию Mission Libération — сообщило, что делегацию России пригласили на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в этой связи заявил, что приглашение Парижем российской делегации станет плохой новостью для главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам французского политика, Киев попытается оказать давление на президента Эммануэля Макрона.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 17 апреля заявила, что российская сторона не получала по дипломатическим каналам приглашения на празднования, приуроченные к 80-летию высадки союзников в Нормандии.