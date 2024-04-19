Москва, 19 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Александр недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. В Москве мужчина познакомился с семейной парой, которые жаловались, что им негде жить. Александр приютил их, а через полторы недели оба гостя пропали вместе с миллионом рублей, которые ветерану СВО перечислили за участие в спецоперации. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В начале апреля 30-летний Александр познакомился с семейной парой, которая уверяла мужчину, что им негде жить, что им нужно какое-то время, чтобы встать на ноги в Москве, и тогда они съедут от него и ещё заплатят за проживание. Александр им поверил и пустил пожить в свою квартиру на 2-м Амбулаторном проезде.

«Мужчина с женщиной (они представились Антоном и Изабеллой) прожили в квартире Александра около 10 дней. В ходе общения Александру удалось выяснить, что новые жильцы ранее были судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы. Александра этот факт смутил, но семейная пара вела себя тихо, а он практически всё время находился с ними дома, поэтому не стал их выгонять за прошлые проступки», — сообщил источник.

12 апреля Александр проснулся утром, но не увидел в квартире Антона. Его супруга Изабелла изображала, что занимается уборкой, а сама в спешке собирала свои вещи. Александр заметил, что чехол на его телефоне надет не так как обычно и отсутствует сим-карта. Мужчина попросил телефон у женщины, чтобы позвонить в банк. Сотрудники банка сообщили Александру, что с его карты сняли все 940 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

После обращения в полицию Изабелле удалось выбежать из квартиры и скрыться в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники МВД устанавливают личности жильцов.

Раннее ИА Регнум сообщало, что мошенники заставили жену участника СВО взять в кредит 1,5 миллиона рублей. Утром 16 апреля стало известно, что женщину «силами ЦИПСО перебрасывали из банка в банк». Полиция нашла женщину, когда она получала уже второй кредит — в другом банке.