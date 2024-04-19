Москва, 19 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Ливни с грозой и сильный ветер ожидают в Москве в пятницу, 19 апреля. Москвичей предупредили о порывах до 20 метров в секунду.

Petrov Sergey/Global Look Press

Коммунальные службы привели в режим повышенной готовности, обеспечив дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

«Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сообщил портал Mos.ru.

Специалисты отслеживают работу систем жизнеобеспечения, источники аварийного питания готовы к работе.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее москвичей также предупреждали о непогоде. В связи с этим водителей призывали снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобили подальше от деревьев.

Аэропорты в Москве, несмотря на ливни, 19 апреля продолжили работу в штатном режиме. Приём и выпуск авиарейсов шёл без задержек, по плану, производственные системы функционировали стабильно.