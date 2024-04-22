Москва, 22 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Загрязнение водоемов — одна из самых острых экологических проблем не только в России, но и во всем мире. При этом от состояния рек, озер, водохранилищ во многом зависит качество жизни и здоровье людей. Поэтому в России продолжаются масштабные работы по сохранению и оздоровлению водоемов.

Vladimir Menkov Волга

Только за последние пять лет по нацпроекту «Экология» в стране улучшили состояние более 417 км водоемов и восстановили свыше 21,1 тыс. га акваторий. Специалисты расчищают русла рек, озера, водохранилища и их берега, строят и модернизируют очистные сооружения. Благодаря этому на сегодняшний день уже удалось улучшить жизнь 16,8 млн россиян.

Например, в Тамбовской области завершается расчистка реки Мошляйки в селе Тулиновка. Эту живописную местность называют «тамбовской Швейцарией». Статус уникального водного объекта Мошляйка получила еще и потому, что находится в границах особо охраняемой территории. Большая часть из запланированных работ, а это расчистка 829 метров реки, уже выполнена. На втором этапе рабочие займутся рекультивацией почвенно-растительного слоя. Это позволит улучшить показатели гидрологического и экологического состояния водоема и качества воды.

«Река Мошляйка и вековые сосны — главные природные богатства нашего старинного села Тулиновка. Конечно, в последние годы наша Мошляйка заметно обмельчала, что доставляло массу неудобств. Расчистки реки мы очень ждали. Все хотели, чтобы ее привели в порядок, и очень рады, что это произошло», — говорит местный житель Вячеслав Соловьев.

Особую роль в сохранении водных объектов в стране играют неравнодушные люди и экоактивисты. А привлекать к такой работе все больше волонтеров помогает акция «Вода России», которая проходит по всей стране в поддержку нацпроекта «Экология». Она уже объединила более 9,5 млн участников, которые очистили более 10 тысяч водоемов и собрали 10,9 млн мешков мусора. Новый сезон акции официально стартовал 22 апреля.

берегдобрыхдел.рф Акция «Вода России»

Некоторые регионы не стали дожидаться официального старта. Так, экоактивисты привели в порядок берега рек Сукромка и Борисовка в подмосковных Мытищах. В весенне-летний период они традиционно испытывают повышенную нагрузку из-за наплыва отдыхающих.

«Жители Мытищ сами понимают, что без должной уборки место превратится в свалку. Поэтому волонтеры и неравнодушные люди собираются и приводят берега в порядок», — рассказал директор управления экологии Мытищ Артур Суворов.

В субботнике приняли участие 45 человек, и общими усилиями им удалось расчистить 2,5 км побережья.

«Мы уверены, что благодаря совместной, слаженной работе и взаимопомощи друг другу наши водоемы станут намного чище и прекраснее. Соединив наши усилия, мы сможем вместе добиться больших результатов в сохранении и защите водных ресурсов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

А в Калужской области акция состоялась во время Всемирного дня водных ресурсов. Работы прошли во многих муниципалитетах, а особое внимание было приковано к памятнику природы «Группа восходящих родников на реке Веприка». Там участники не только очистили от мусора прибрежную территорию, но и увидели «пробуждение» уникальных родников после зимы.

Одно из центральных мероприятий акции пройдет 18 мая в станице Старочеркасской Ростовской области. Оно посвящено Дню реки Дон — этот праздник был учрежден в 2023 году по инициативе жителей региона и отмечается в третью субботу мая. На расчистку берегов одной из крупнейших рек европейской части России выйдут около 500 волонтеров. Субботник пройдет в интерактивном и соревновательном формате.

«Река Дон является не только природным, но и культурным наследием нашей страны. Водные ресурсы бассейна реки Дон используются практически во всех отраслях экономики, поэтому особенно важно обеспечить бережное водопользование, сохранение биологического разнообразия, чистоту ее берегов», — подчеркнул глава донского Минприроды Михаил Фишкин.

Присоединиться к акции «Вода России» может любой желающий. Организовать свое мероприятие или найти уже заявленное можно на сайте берегдобрыхдел.рф и с помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». Ежегодно в акции принимают участие более 800 тысяч человек, а в 2023 году был обновлен рекорд по числу участников — за один сезон к ней присоединилось более 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи.

Благодаря нацпроекту в России уделяется особое внимание расчистке рек, озер, водохранилищ: водоемы снова становятся глубокими и чистыми, улучшается их биологическое состояние, а условия проживания людей, живущих поблизости, становятся комфортнее.