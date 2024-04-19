Москва, 19 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про халяльные губы, спортплощадку наоборот и что будет, если пролить чай на пульт управления самолётом, а также многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

S5.favim.com Губы гейши

Центральный федеральный округ

В Москве спустя шесть лет после пропажи нашли немецкого миллиардера. Оказалось, он все это время жил в российской столице у любовницы. «Первый Московский» пишет, что пожилой бизнесмен из Германии официально пропал в Швейцарии и был объявлен погибшим еще в далеком 2021 году. На родине у него остались жена и двое детей. Чувствует он себя неплохо.

В подмосковном Красногорске девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. «Новости Замкадья» шутят, что улов тоже получился игрушечным: уж очень он был небольшой. А вот полиция и арест — вполне серьезными.

В Иванове мужчина накопил алиментов на крупную сумму в полмиллиона рублей. Чтобы не платить, он трижды менял имя, фамилию и паспорт. «Новости Иваново» передают, что неплательщика задержали во время очередной попытки получить новые документы.

А в Белгороде нашли воришек, которые воровали цветы с городских клумб. «Белгородчина» удивляется, что нарушителями оказались не подростки, а взрослые мужчины. Теперь им грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

В Рязани одним из брендов наряду с Есениным и десантниками могут стать… коровы. «Рязанская сплетница» уточняет, что коровы из Рязани отличаются очень высокими надоями, за что ценятся по всей стране, а молодняк «и вовсе пользуется ажиотажным спросом».

Северо-Западный федеральный округ

В петербургском аэропорте «Пулково» случился странный конфуз: пьяный гражданин зачем-то решил попасть на взлетную полосу, полез на забор и накрепко застрял в колючей проволоке. «Питерская хроника» сообщает, что висящего на заборе мужчину заметили сотрудники аэропорта в ходе патрулирования. Чтобы его снять, пришлось вызывать и полицию, и скорую.

В Пскове тем временем продолжается борьба с лошадьми: на них и на пони можно будет кататься только в трёх местах. Нюанс в том, что лошадей в Пскове уже запрещали, и даже спецместа для них выделяли, но какого-либо результата это так и не принесло. «Посмотрим, изменится ли что-то на этот раз», — комментируют «Псковские причуды».

Приволжский федеральный округ

В Лесном озере в Саранске после схода льда всплыли… гробы. «Всплыли ли их обитатели, не сообщается. Как говорится, подготовка к купальному сезону идет полным ходом», — иронизирует «Голос торамы».

В Кировской области беговые дорожки на «умной» спортплощадке ухитрились уложить вверх тормашками: не той стороной. Причем просто снять и перевернуть покрытие не получится: его крепко-накрепко приклеили, грустят «Новости Кирова».

Южный федеральный округ

Пилот «Аэрофлота», летевший из Сочи в Москву, случайно пролил чай на панель приборов, когда самолет сильно тряхнуло. В итоге сгорел один важный пульт. «Кубань-Краснодар» пишет, что на подлете экипаж запросил приоритетный заход на посадку и успешно сел. Самолет на день отстранили от полетов, заменяя необходимый пульт.

В Волгограде недовольный мужчина открыл стрельбу из пистолета по закладчику, точнее, по человеку, которого из окна своего дома заподозрил в закладке наркотиков. Особых подробностей пока нет, сообщает «Волгоград». Идёт расследование.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане появилась косметолог, которая обещает девушкам сделать «халяльные губы». По её словам, она использует косметику, «которая полностью соответствует нормам ислама». «Это те же самые губы, только их назвали «халяль», — удивляется «Тут Дагестан».

Уральский федеральный округ

Победители уральской познавательной викторины «Опорный край» должны будут сами поехать в Ирбит, чтобы забрать приз — мотоцикл «Урал». «Совсем скоро на трассах области мы сможем увидеть довольно редкий образец уральского автопрома», — радуется «Бажовский сказ».

А на Ямале решили использовать в качестве «попутки» вертолёты, которые везут ветеринаров или проверяющих в тундру. «Столица деревень» пишет, что необычными «попутками» смогут ездить те, кто возвращается домой после лечения, студенты и другие северяне. Искать «попутчиков» будет специальная диспетчерская служба.

Сибирский федеральный округ

На Байкале появилось новое развлечение — «айс-флоатинг». «Вся Сибирь» уточняет, что это купание в ледяной воде в специальных костюмах. В таком костюме можно без дискомфорта плавать в самой холодной воде.

Дальневосточный федеральный округ

«Восток медиа» передает дикую историю, которая случилась в Приморье. Инспекторы приехали на вызов о пропаже собаки. Местный житель уверял, что питомца украл тигр. Инспекторы пошли по следу и в лесу нашли снятую с животного шкуру, висящую на сучке. Выяснилось, что собаку съел… её хозяин, а жене он сказал, что питомца унёс тигр.

На Сахалине рыбаки спасли сову, которая заблудилась в тумане, улетела в открытое море и была атакована чайками. Сову заметили с рыбопромыслового судна, куда она и приземлилась. «На берегу она ухнула «спасибо» и улетела домой в лес», — пишет «Страновед».

На Колыме другая история с чайками, с которыми уже не первый год воюют власти Магадана. «Смотровая вышка» пишет, что заполонивших город чаек в последний год стало поменьше. То есть в противостоянии городских чаек с людьми наметились первые успехи.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 26 апреля.