Москва, 19 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Знаменитые российские барды Сергей и Татьяна Никитины оказались в числе спонсоров Украины.

Кадр из видео Сергей и Татьяна Никитины

Авторы таких песен, как «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также «Александра, Александра» из оскароносной картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» после начала СВО переехали в США, а теперь начали принимать участие в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.

Как удалось выяснить, также бежавшая из России Чулпан Хаматова опубликовала в соцсетях анонс своего выступления в Черногории, которое состоится в рамках фестиваля «Возраст счастья». В этом анонсе фигурируют имена Сергея и Татьяны Никитиных.

Среди других участников также засветившиеся русофобными высказываниями иноагент Дмитрий Быков и пожалевшая террористов из «Крокуса» певица Манижа.

Ещё оказалось, что Никитины помимо осуждения политики России, проживая в США, записывают антироссийские ролики для антироссийской же организации «Настоящая Россия», созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

При этом зарабатывать в России известные барды тоже успевают. 20 июня 2024 года Никитины планируют выступить в Москве, на юбилейном концерте, посвященном 90-летию Юрия Визбора.