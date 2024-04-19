Москва, 19 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы «Время героев», заявил на брифинге 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Конечно же президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что для появления назначенцев их сначала нужно обучить. Кто-то получает доступ к курсам онлайн, кто-то поедет учиться очно. Это всё ещё только предстоит, рассказал он журналистам.

Представитель Кремля также добавил, что весь механизм кадровой программы набирает обороты, и достаточно быстро.

На сайте программы 19 апреля сообщили о продолжении отбора на образовательную программу «Время героев». Так, 65% участников СВО смогли найти возможность и пройти тестирование в отведенный для этого срок. Это почти семь тысяч военнослужащих.

Глава государства 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа реализовывается на базе мастерской управления «Сенеж», высшей школы управления РАНХиГС. В ней могут принять участие все бойцы и ветераны спецоперации вне зависимости от звания. Её целью стала подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

Запуск сайта «Время героев» для ветеранов СВО состоялся 1 марта. Как в тот же день заявил Песков, все участники программы получат онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Те, кто пройдёт отбор, получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж», а после прохождения отбора в мастерской участникам предоставят наставников из администрации президента.