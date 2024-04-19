Москва, 19 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы и военные отслеживают новинки украинского вооружения, которые могут иметь значение в ходе противостояния. Об этом он сказал на брифинге 19 апреля.

Christian Charisius/Global Look Press

«Все новинки внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о появлении на Украине беспилотника, якобы способного преодолеть расстояние от Харькова до Новосибирска.

О таком дроне сообщило издание The Economist, по данным которого беспилотник может пролететь до трёх тыс. км. В статье отмечалось, что Киев вложил существенные суммы в производство и сейчас дроны якобы выпускают как минимум на шести заводах. Издание подчеркнуло, что разработка такой техники на Украине началась после отказа Запада поставлять оружие дальнего действия.

Как сообщало ИА Регнум, глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в начале апреля заявлял, что местные конструкторы якобы получили возможность собирать беспилотные летательные аппараты с дальностью полёта свыше 1000 км. При этом большинство дронов ВСУ имеют радиус действия от 700 до 1000 км. По словам Фёдорова, за год на Украине темпы производства БПЛА выросли в десять раз, а в течение текущего года на территории страны намерены собрать порядка 1 млн дронов.

Позднее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что у Киева нет плана Б на случай отказа в помощи со стороны западных партнёров. По его словам, он всегда выступал за необходимость добиваться требуемого результата и избегать компромиссных решений и говорил по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.