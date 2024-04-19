Москва, 19 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. У Кремля нет комментариев к заявлениям о том, что задержанный в Польше мужчина, якобы готовивший покушение на главу киевского режима Владимира Зеленского, был связан с Москвой. Об этом 19 апреля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Doris Heimann/Global Look Press

«Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи», — заявил Песков в ответ на вопрос, как он мог бы прокомментировать информацию о задержании в Польше.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля СБУ заявила о срыве планировавшегося покушения на Зеленского.

По данным украинских спецслужб, в Польше задержали местного жителя, который якобы собирал информацию о мерах безопасности международного аэропорта Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши, планируя передать их Москве. Мужчина якобы должен был помочь российским спецслужбам спланировать покушение на Зеленского во время его поездки в Польшу.

В СБУ заявили, что узнали об этом, сообщили Варшаве и местные силовики задержали поляка.

Комментируя эти сведения, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эта информация может свидетельствовать о том, что Запад хочет избавиться от Зеленского путём его ликвидации.