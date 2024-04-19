Тегеран, 19 апреля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Израиль не готов к большой войне с Ираном без поддержки США, и одна из основных задач при нанесении ударов по Ирану в ночь на 19 апреля состояла в том, чтобы обозначить решимость кабинета израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако к большой войне в регионе не готова ни одна из сторон. Такой оценкой эксперты поделились с корреспондентом ИА Регнум, комментируя информацию о том, что Израиль нанёс удары беспилотными аппаратами по иранской территории.

Global Look PressTomer NeubergJINI

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов отметил, что удар Израиля по Ирану явно был не таким мощным, как опасались некоторые наблюдатели. А одна из ключевых целей состояла в очередной попытке вовлечь США в противостояние с Ираном.

Обострение между Израилем и Ираном

При этом заработать политические очки на посредничестве в ирано-израильском конфликте Белый дом не может по определению: Иран — безусловный оппонент Соединённых Штатов, а Израиль — наоборот, главный союзник США. Участие Штатов в этом изначально региональном конфликте возможно лишь на стороне Израиля против Ирана. Однако в Вашингтоне неоднократно и недвусмысленно давали понять, что Соединённые Штаты не поддержат дальнейшую эскалацию военного противостояния с Ираном. Это не в интересах США уже потому, что в ноябре предстоят президентские выборы. Впрочем, и после выборов Белый дом, скорее всего, не будет особо стремиться к войне с Ираном, который способен перекрыть крайне чувствительную для мировых поставок нефти артерию — Ормузский пролив.

Израиль, в свою очередь, не может позволить себе войну с Ираном один на один, отметил эксперт.

Поэтому интересы всех трёх сторон — Ирана, США и Израиля — парадоксальным образом совпадают в том смысле, что ни одна из них не заинтересована в эскалации и полномасштабном военном конфликте. Во всяком случае, их интересы совпадают сейчас.

«При этом США на полномасштабный конфликт с Ираном в любом случае не пойдут», — резюмировал Долгов.

В свою очередь, политолог-иранист Каринэ Геворгян обратила внимание, что Тегеран официально опроверг сведения об ощутимом ущербе по итогам израильских ударов.

«Действительно, была плановая работа противовоздушной обороны, особенно над важными объектами. Утверждают, что с Бушерской АЭС всё в порядке, что сбито всё, что только можно было сбить. Другое дело, почему с их стороны не последовал какой-то ответный удар. То есть можно заподозрить, что в данном случае был некий негласный договор. Он мог состоять в том, что Израиль предупредил, куда именно будет «лететь». «Только, пожалуйста, без ответного удара». Со всех сторон такой «договорняк» выгоден, Израилю — тоже. Он не готов к большой войне с Ираном, он почти «голенький». А Нетаньяху нужно что-то показать израильтянам», — прокомментировала Геворгян.

Атака на Иран

Израильские военные нанесли ракетный удар по территории Ирана в ночь на 19 апреля. Отмечалось, что авиаперевозчики без объяснения причин начали перенаправлять самолёты, маршруты которых проходят над западной частью Ирана.

Накануне, как сообщало ИА Регнум со ссылкой на издание The Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл встречу с руководителями службы внешней разведки «Моссад», в ходе которой заявил, что Израиль стоит перед лицом экзистенциальной угрозы на фоне вооружённого конфликта в секторе Газа и возможной эскалации напряжённости с Ираном.

В связи с этим глава израильского правительства призвал устранить внутренний раскол в стране и объединить усилия.

Вскоре после того, как появились сообщения об ударе Израиля по иранской территории, прогремели взрывы в районе аэропорта в Исфахане, в центральной части Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Уточнялось, что израильские ракеты якобы поразили некий объект.

В Исфахане, по информации источника информагентства, находится крупная военная авиабаза, а также объекты, которые могут быть связаны с ядерной программой Ирана.

Противовоздушная оборона (ПВО) Ирана уничтожила несколько беспилотников над Исфаханом, сообщило иранское государственное агентство IRIB. При этом ядерные объекты в одноимённой провинции находятся в полной безопасности, сообщило иранское информационное агентство Tasnim. Также агентство заявило, что ракетные удары по территории Ирана не зафиксированы.

Власти Израиля ставили в известность США о своих планах нанести удар по Ирану в течение 24-48 часов, сообщило 19 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Ранее, 18 апреля, как сообщало ИА Регнум, командующий подразделениями по обеспечению безопасности ядерных объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Ахмад Хакталаб заявил, что в случае агрессии Израиля иранские военные могут ударить по израильским ядерным объектам. Он заверил, что Тегерану известно расположение всех таких целей.