Москва, 19 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» объединилась с «Партией роста» в ходе съезда, проведённого 19 апреля. Название у нового объединения осталось «Новые люди». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Эта дата будет красной в учебниках истории будущего», — заявил во время съезда сопредседатель «Новых людей» Владислав Даванков.

После этого участники съезда в ходе голосования поддержали объединение.

Процесс объединения партий начался летом 2023 года. В декабре лидеры политических сил Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соответствующее соглашение. Титов отметил, что фактически команды давно объединились.

Партию «Новые люди» учредили в марте 2020 года. Она получила более 5% на выборах в Государственную думу, преодолев проходной барьер и получив 15 мест в нижней палате парламента.