Киев, 19 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Начальника пресс-центра южной группировки войск Наталью Гуменюк сняли с должности после жалоб журналистов. О её увольнении 19 апреля сообщил в Telegram-канале Генштаб ВСУ.

Кадр из видео Наталья Гуменюк

«Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — говорится в сообщении.

Генштаб объяснил увольнение Гуменюк ротационными мероприятиями. На её место ищут нового сотрудника, который будет представлять южную группировку войск в СМИ.

При этом 16 апреля представители СМИ пожаловались на Гуменюк главкому ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Украины Рустему Умерову, обвинив её в препятствовании журналисткой деятельности. Репортёры призвали уволить спикера и назначить на эту должность кого-то более компетентного, кто умеет профессионально работать.

Гуменюк руководила пресс-службой южной группировки войск с весны 2022 года. В декабре 2023 года она уже объявляла об уходе с поста, не назвав причину. Однако после этого Гуменюк продолжила работать в этой должности.

В сентябре 2023 года командование ВСУ уволило с поста спикера сил территориальной обороны ВСУ американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло. Это произошло после того, как она публично угрожала убийством российским журналистам. Руководство украинской армии заявило, что эти заявления не были согласованы.