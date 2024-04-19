Москва, 19 апреля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. 14 московских школьников и студентов колледжей отправили в Большую арктическую экспедицию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В ближайшие двe недели ребята будут осваивать территорию Крайнего Севера вместе с известным путешественником, первопроходцем и альпинистом Матвеем Шпаро», — отметил градоначальник.

В планах отряда «Петровооткрыватели» переход на лыжах от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых, отметил Собянин. А команда «Московские профессионалы», составленная из студентов столичных колледжей, возведет мобильный арктический городок. Там они займутся столярно-плотницкими и электромонтажными работами, а также будут обеспечивать связь и готовить пищу.

«Все участники экспедиции прошли строгий отбор», — подчеркнул мэр. Они выучили теорию от техники безопасности до правил экипировки, а также прошли испытания в условиях, приближенных к арктическим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин рассказал о планах развивать школьные театры в Москве. Лучшие постановки будут представлены зрителям на площадках столичного фестиваля школьных театров «Живая сцена».