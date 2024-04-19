Москва, 19 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Гарантии безопасности для Украины в Стамбульском договоре не распространялись на Крым и Донбасс. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы были готовы пойти на то, чтобы эти гарантии были предельно серьёзными, и пределом серьёзности считалась статья 5 о создании НАТО. Было записано, что эти гарантии не распространяются на Крым и Донбасс. Это означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют», — сказал он.

Лавров уточнил, что в договоре также было условие о том, что на территории Украины не будет никаких военных баз НАТО, не будут проводить учения с участием военных третьих стран и также содержались параметры вооружений и личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко поддержал идею возвращения к проекту стамбульского договора с Украиной. Белорусский лидер в ходе беседы отметил, что в этом соглашении имеются приемлемые позиции для Киева, который с ними тогда согласился.

В марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и Украины. На них Киев передал Москве документ, содержавший информацию о его готовности согласиться на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности. При этом вопрос о принадлежности Крыма предлагали решить дипломатическим путём в течение 15 лет. Позднее украинская сторона отказалась от всех договорённостей, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении вернуться к границам 1991 года и осенью 2022 года запретил вести переговоры с Россией на законодательном уровне.

В июне 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки показал парафированный Киевом мирный договор с Украиной и проект стамбульского договора с учётом различных положений, включая количество единиц военной техники и живой силы. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона отказалась от договорённостей, как только Россия отвела от Киева войска.

В ноябре 2023 года глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что занимавший в тот момент пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил киевскому режиму отказаться от переговоров с Россией.

Путин 11 апреля заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Глава государства подчеркнул, что не российская сторона начала боевые действия в 2014 году.