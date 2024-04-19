Москва, 19 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Квартальный выпуск агрохимической продукции компанией «Фосагро» превысил 3 млн тонн. Как сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, это произошло впервые в истории агрохимического холдинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Согласно опубликованным компанией данным, производство агрохимической продукции в сравнение с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,9% и составило 3,005 млн тонн. Основной прирост дало производство фосфорных удобрений и кормовых фосфатов — здесь увеличение сразу на 9,2% до 2,260 млн тонн. В первую очередь этот рост связан с выходом на проектную мощность Волховского завода по производству минеральных удобрений. Производство основных сырьевых ресурсов за 1 квартал 2024 года выросло на 3,6% к уровню прошлого года в основном благодаря росту выпуска фосфорной и серной кислот на 5,4% и 4,7% соответственно.

Улучшение производственных показателей обеспечило и рост на 11,5% общих продаж удобрений — до 3 млн тонн. Гибкие производственные линии позволили компании переключиться на выпуск востребованных в данном периоде рынком NPK/NPS марок и предложить клиентам экологичные удобрения с нужным содержанием питательных веществ.

«Реализация долгосрочной стратегии развития компании, нацеленной на постоянное расширение и модернизацию производственных мощностей, продолжается», — заявил Михаил Рыбников, выступая на заседании правления компании. Он рассказал, что в текущем году «ФосАгро» планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд рублей — на 14% больше, чем годом ранее.

Компания в прошлом году пересмотрела и укрупнила инвестпроект по перспективному развитию производств в Балакове, увеличив его суммарное финансирование с 15,6 до 27 млрд рублей. Там после успешной реализации первых двух активно идёт третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK и наращиванием валового объёма производства. «В результате реализации третьего этапа общий объем выпуска продукции Балаковским комплексом может увеличиться на 28%, в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции. К 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе мощности по производству почти 1 миллиона тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 миллиона тонн DAP. В Череповце и Волхове в 2024 году планируется окончание реализации проектов по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно почти на 400 тысяч тонн», — сообщил Рыбников.

В конце марта завершилась реализация очередного крупного инвестпроекта «ФосАгро» стоимостью 36 млрд рублей. В эксплуатацию был запущен добычной горизонт +10 метров Кировского рудника горно-обогатительного комбината «Апатит». Он будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что к 2028 году производительность горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. С выходом на проектную мощность доля горизонта +10 метров в объеме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%. Общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых здесь в отработку, составит порядка 300 млн тонн.

Кроме того, как сообщил глава «ФосАгро», в компании уже приступили к строительству нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». «Всего будет два пусковых комплекса, на создание которых суммарно будет направлено около 38 млрд рублей. В конце текущего года планируем начать подземным способом отработку участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника», — отметил Михаил Рыбников.

При реализации масштабных инвестпрограмм компания увеличивает и финансирование социальных и благотворительных инвестиций. Так, поддержка «ФосАгро» социальных и благотворительных проектов за последние 10 лет увеличилась в семь раз, и в 2022–2023 гг. суммарно превысила 25 млрд рублей. Средняя заработная плата сотрудников компании в 2021–2023 гг. выросла на 60%, а очередная индексация зарплаты в феврале 2024 года ещё на 15% стала самой масштабной в отечественной промышленности.

«ФосАгро» и далее сохранит приверженность принципам ответственного ведения бизнеса — это залог успешного развития компании в долгосрочной перспективе и наш вклад в стабильность и благополучие регионов присутствия», — резюмировал Михаил Рыбников.

Напомним, что в феврале 2024 года крупнейший российский агрохимический холдинг «ФосАгро» стал обладателем высшей награды первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной Российским союзом промышленников и предпринимателей по инициативе президента РФ Владимира Путина.