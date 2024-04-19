Москва, 19 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Прошедшая в Институте русского языка им. Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили 19 апреля в Минобрнауки.

Донат Сорокин/ТАСС

«Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку», — сообщили в министерстве.

Выявили также факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по истории России и основам законодательства.

Министр образования и науки Валерий Фальков подчеркнул, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов лежит на ректорах уполномоченных вузов.

Как сообщало 19 апреля ИА Регнум, ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности. Исполняющим обязанности руководителя вуза назначили Никиту Гусева, занимавшего ранее должность проректора МГУ.

Глава Минобрнауки Фальков отметил, что само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к русскому языку. Он также потребовал до 1 мая исключить из процедуры выдачи сертификатов мигрантам о знании русского языка всех коммерческих партнёров вузов, проводящих экзамены.