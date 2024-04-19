Москва, 19 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В России крайне важно готовить квалифицированные кадры в медицине, а также совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«При этом очень важно готовить квалифицированные кадры: врачей, медицинских сестёр, других специалистов. Совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей», — отметил президент.

Глава государства также указал на необходимость использовать практику целевого набора по самым востребованным из направлений в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Путин назвал ключевым приоритетом для государства повышение продолжительности жизни. Глава государства также отметил, что правительство страны каждый год расширяет программу оказания бесплатной медпомощи.

Президент также призвал Минздрав помогать регионам в модернизации первичного звена здравоохранения и отметил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы, включая новые. Путин добавил, что в стране открывают после капитального ремонта и строят новые детские больницы реабилитационные центры, кардиологические отделения и онкологические диспансеры.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. За последние годы в России создали порядка двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, а также десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, рассказал Путин.