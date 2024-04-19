Калуга, 19 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области от фракции «Единая Россия» передали на передовую автомобиль УАЗ. Об этом 18 апреля на заседании регионального парламента заявил его спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области Калужские единороссы передали на передовую автомобиль УАЗ

«Помощь фронту по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции, — отметил Новосельцев. — Не буду обозначать весь перечень технических средств и гуманитарных грузов, которые мы направили на передовую. Такая работа ведется постоянно. Сегодня передали очередную машину. Будем помогать и дальше».

Перед заседанием сессии депутаты-единороссы Елена Алешина, Ирина Яшанина, Карп Диденко, Михаил Дмитриков, Владимир Мазуров и Юрий Соловьев встретились с участниками специальной военной операции, мобилизованными из Калужской области.

Бойцы служат в эвакуационной бригаде на донецком направлении. Для решения поставленных задач военнослужащим передали полноприводный автомобиль марки УАЗ и необходимые лекарства. Всё это приобретено на средства, которые члены фракции собирают ежемесячно. Защитники поблагодарили народных избранников.

Пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области Калужские единороссы передали на передовую автомобиль УАЗ

Кроме того, на заседании сессии Геннадий Новосельцев вручил грамоты командования войсковой части, расположенной в городе Шебекино Белгородской области, генеральному директору ООО «Каскад-Энергосбыт» Сергею Погосову и всему коллективу организации. Таким образом военнослужащие отблагодарили организацию за гуманитарную помощь и поставку дронов.