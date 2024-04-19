Москва, 19 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Правоохранители задержали дядю подозреваемого в убийстве молодого человека из-за парковки в Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления СК 19 апреля.

Petrov Sergey/Global Look Press

В ведомстве добавили, что мужчину, а также отца и знакомого вероятного убийцы задержали в качестве подозреваемых до избрания им меры пресечения.

«В рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалёва. С ними продолжаются следственные действия», ― уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в московском районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта из-за парковки. Подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Местный житель сделал ему замечание, в итоге между ними произошла драка, в ходе которой злоумышленник избил своего оппонента и нанёс ему удар в живот. Ранение оказалось смертельным.

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СК 18 апреля сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице.

Позднее в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали отца и друга подозреваемого. Следователи переквалифицировали дело об убийстве на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

Самого подозреваемого и троих его соучастников объявили в федеральный розыск. Его ищут не только в Московском регионе, но и в других субъектах. Силовики выясняют, мог ли подозреваемый в убийстве выехать за пределы России. Предположительно, мужчина при попытке скрыться от правосудия несколько раз менял автомобили. При осмотре этих машин следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела дома у подозреваемого в преступлении нашли 44 млн рублей и 300 тыс. долларов США.