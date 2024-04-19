Москва, 19 апреля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Министерству здравоохранения необходимо помогать регионам в модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом 19 апреля говорится в обращении президента России Владимира Путина, которое зачитала на расширенной коллегии ведомства заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Важно, что идёт активно модернизация первичного звена. Прошу министерство и впредь оказывать субъектам Федерации всё необходимое организационное и методическое содействие в реализации этой масштабной и востребованной программы», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля Путин заявил, что для государства сейчас является ключевым приоритетом повышение продолжительности жизни. Президент уточнил, что правительство ежегодно расширяет программу оказания бесплатной медицинской помощи.

Глава государства также отметил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы, в том числе новые. Путин заметил, что по всей стране открывают после капитального ремонта и строят новые детские больницы реабилитационные центры, кардиологические отделения и онкологические диспансеры. Кроме того, разрабатывают новые российские лекарственные препараты, тест-системы и отечественное медицинское оборудование, добавил президент.

В декабре 2023 года Путин заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Глава государства уточнил, что в последние годы в стране создали около двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, а также десятки современных детских больниц и хирургических корпусов.