Москва, 19 апреля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности ректора Института русского языка имени Пушкина назначили Никиту Гусева, занимавшего должность проректора МГУ, сообщили 19 апреля в Минобрнауке.

Станислав Красильников/ТАСС

«Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев», — сообщили в министерстве.

Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к русскому языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить экзамен по русскому языку для иностранцев, подчеркнул он.

Предыдущего ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности на фоне скандала с сертификатами для мигрантов. Прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Как заявил министр, прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов возложена на ректоров уполномоченных вузов.

Гусев в 2009 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «журналистика». Умеет учёную степень кандидата филологических наук и учёное звание доцента. Посвятил работе в сфере высшего образования более 10 лет, пройдя путь от младшего научного сотрудника до проректора МГУ. С 5 сентября 2019 года по совместительству был доцентом кафедры истории русской литературы и журналистики. С 1 июля 2022 года — заведующим кафедрой литературно-художественной критики и публицистики. С 11 февраля 2020 года занимал пост проректора МГУ.

Как сообщало 19 апреля ИА Регнум, о снятии Трухановской с поста ректора Института русского языка стало известно на следующий день после совещания министра науки и образования Фалькова с ректорами вузов, на котором он потребовал усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному.

Глава Минобрнауки потребовал до 1 мая исключить из процедуры выдачи сертификатов мигрантам о знании русского языка всех коммерческих партнёров вузов, проводящих экзамены.

Рособрнадзор 17 апреля вынес предупреждения пяти российским вузам, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному.