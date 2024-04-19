Москва, 19 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Отец подозреваемого в убийстве молодого человека из-за парковки на юго-востоке Москвы получил российское гражданство при помощи фиктивного брака. Об этом 19 апреля сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

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Собеседник добавил, что «жену» мужчины сейчас ищут.

Также источник сообщил, что его брат Бахтияр, дядя разыскиваемого преступника, получил российский паспорт в Тульской области. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства получения им гражданства. Известно, что он арендует квартиру на улице Марьинский Парк у своего дяди.

Друг подозреваемого, 25-летний Рафик, имеет временную регистрацию и живёт в квартире на Совхозной улице. Он снял её у россиянина. Сотрудники правопорядка устанавливают его местонахождение.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в московском районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта из-за парковки. Подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, после чего местный житель сделал ему замечание. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой злоумышленник избил своего оппонента и ударил ножом в живот. Ранение оказалось смертельным.

СК 18 апреля сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве, оказавшегося гражданином одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице.

Позднее в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали отца и друга подозреваемого. Следователи переквалифицировали дело об убийстве на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

Самого подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из Москвы. Предположительно, мужчина несколько раз менял автомобили при попытке скрыться от правосудия. При осмотре этих машин следователи и криминалисты изъяли интересующие следствие предметы и документы, среди которых оказался пневматический пистолет.