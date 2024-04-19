Москва, 19 апреля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Предполагаемого убийцу из-за парковки в Москве и троих его соучастников объявили в федеральный розыск. Об этом 19 апреля сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

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«Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля следователи изъяли в ходе обыска дома у подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве 44 млн рублей и 300 тыс. долларов. Следствие планирует установить принадлежность обнаруженных денег, а также дать оценку законности их получения и оборота.

В московском районе Люблино 24-летнего мужчину 17 апреля убили в ходе конфликта из-за парковки, когда подозреваемый припарковался на тротуаре у жилого дома на Краснодарской улице. Местный житель сделал ему замечание, после чего началась драка, в ходе которой нарушитель ПДД использовал нож.

СК 18 апреля сообщил об установлении правоохранителями личности подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний гражданин одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Позднее его брошенный автомобиль обнаружили на парковке на Новороссийской улице.

Сотрудники правоохранительных органов 18 апреля задержали отца и друга подозреваемого. Следователи переквалифицировали дело об убийстве на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.