Тюмень, 19 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В пяти населённых пунктах Ишимского района в Тюменской области объявили срочную эвакуацию, сообщили 19 апреля власти района.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Жители Синицина, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий. Опасность затопления», — сообщили в администрации Ишимского муниципального района в Telegram-канале.

Жителей попросили взять с собой документы, бельё и лекарства в пункты временного размещения.

Как сообщало 18 апреля ИА Регнум, уровень воды в реке Ишим у одноимённого города в Тюменской области за сутки поднялся на 44 сантиметра, составив 462 сантиметра. Рост уровня воды продолжает наблюдаться у Абатского и Викуловского районов области.

Администрация Ишимского района 17 апреля сообщила об эвакуации жителей из 14 населённых пунктов.

Регион столкнулся с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. В правительстве Тюменской области сообщили, что вода обступила село Казанское. Жителей территорий, на которых объявили срочную эвакуацию, призвали не рисковать своей. Власти сочли прогноз неблагоприятным.