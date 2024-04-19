Ставрополь, 19 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Угрозы жизни двоих лётчиков экипажа самолёта, упавшего в Ставрополье, нет, в ближайшее время их перевезут в военный госпиталь, заявил 19 апреля губернатор Владимир Владимиров.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Угрозы для жизни двоих лётчиков, с которыми работают краевые медики, нет», — написал он в Telegram-канале.

Владимиров добавил, что врачи делают всё необходимое. Пациентов перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами региона, уточнил он.

В Красногвардейском округе 19 апреля потерпел крушение самолёт, он упал в поле. Пилоты сумели катапультироваться. Как позднее сообщили в Министерстве обороны, в Ставропольском крае разбился бомбардировщик Ту-22М3. В ведомстве отметили, что самолёт возвращался после выполнения боевой задачи.

Двух членов экипажа упавшего Ту-22М3 нашли живыми и доставили в больницу. Третий член экипажа упавшего бомбардировщика погиб.

По предварительным данным, к крушению бомбардировщика могла привести техническая неисправность.