Москва, 19 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Специалисты выявили масштабную сеть веб-сайтов с картинками, через которых мошенники крадут аккаунты россиян в Telegram, сообщили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обнаружили масштабную сеть из более чем 300 тематических вредоносных ресурсов с изображениями, предназначенных для кражи аккаунтов в Telegram», — рассказали «Известия».

Когда пользователь кликает на ссылку или изображение из поиска, чтобы увидеть первоисточник, происходит переадресация на подобную фишинговую страницу. Если пользователь присоединяется к сообществу, он попадает на следующую страницу, где появляется QR-код или форма для входа в Telegram. При попытке входа в аккаунт логин и пароль пользователя попадает к злоумышленникам.

Как сообщили в «Солар», вредоносная сеть появилась ещё в декабре 2023 года. На такие сайты легко попасть в поиске, и на сегодня это наиболее массовая кампания с такими целями в Рунете. Сами фишинговые ресурсы однотипны. Специалистам, в частности, удалось найти подобные сайты, посвященные аниме, интернет-мемам, корейским сериалам. Большая часть таких фишинговых сайтов использует название Telegram-сообщества «Тебе понравится».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года злоумышленники взломали Telegram-канал актрисы сериала «Триггер» Екатерины Копановой, чтобы публиковать посты о вкладах в фейковый инвестиционный проект. Мошенники призывали вкладывать деньги в проект, который якобы принадлежит артистке. В сообщениях подписчикам обещали увеличить активы в 2–4 раза при условии участия в проекте. Злоумышленники также оставляли в постах ссылку на фальшивый аккаунт актрисы, чтобы якобы каждый желающий участвовать в проекте мог лично пообщаться со своим кумиром.

В преддверии Дня Победы мошенники придумали новый способ обмана россиян. Так, 16 апреля стало известно, что мошенники создают поддельные ресурсы, чтобы выманивать деньги у ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников. Жертвам обещали единовременные компенсации, выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.