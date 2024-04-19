Вашингтон, 19 апреля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал в суд иск к российскому ВТБ. Об этом сообщило агентство Reuters 19 апреля.

Anton Gyngazov/Global Look Press

Как следует из судебного документа,, направленного в федеральный суд Манхэттена, финансовая организация потребовала от российского банка прекратить попытки взыскать $439,5 млн с заблокированного в рамках санкций счёта.

ВТБ 17 апреля подал иск на JP Morgan Chase в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать заблокированные почти $440 млн, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешать в суде Нью-Йорка.

Представители JPMorgan указали, что законодательство США запрещает возвращать ВТБ средства с замороженного счёта. Вместе с тем в американском банке опасаются, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается наложить арест на активы JPMorgan за рубежом. В связи с этим банк требует запретить ВТБ судиться в российской юрисдикции.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации страны G7 и ЕС ввели санкции против России, в рамках которых активы ВТБ на Западе оказались замороженными. «Дочку» ВТБ в Лондоне передали под внешнее управление. Внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчётов с кредиторами банка через специальный траст, который будет действовать в течение 15 лет.

В феврале текущего года немецкий банк Ost-West Handeslbank (OWH SE) — прежний VTB Bank Europe — уведомил ВТБ о лишении права владения немецкой «дочкой». От ВТБ потребовали вернуть дивиденды почти на €434 млн. В российской финансовой организации отметили, что считают эти действия политически мотивированными. Если германская сторона будет развивать агрессивные действия, с российской последует симметричный ответ, заверили в банке.

В ВТБ напомнили, что на протяжении многих лет у европейских регуляторов не было никаких вопросов к праву собственности российского банка на VTB Bank Europe. Теперь же, считают в банке, немецкая сторона намеренно скрывает информацию о том, что ВТБ соблюдал требования европейского законодательства при реорганизациях.