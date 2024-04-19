Подполье сообщило об ударе по Мартыновскому аэродрому ВСУ под Николаевом
Лебедев сообщил о российском ударе по Мартыновскому аэродрому ВСУ под Николаевом
Николаев, Украина, 19 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Российские военные нанесли мощный удар по Мартыновскому аэродрому украинской армии в Николаевской области, сообщил 19 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Аэродром Мартыновка получил прилёт около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».
Местные жители сообщили, что прилёт ощущали в близлежащих районах — дома «хорошо тряхнуло».
Аэродром находится в Вознесенском районе.
Минобороны России не информировало 19 апреля о нанесении ударов по объектам в Николаевской области.
Как сообщало ИА Регнум, Лебедев сообщил о нанесении удара российскими военными в Кировоградской области. Удар ВС России нанесли по району украинского военного аэродрома Канатово в Кировограде.
Кроме того, по данным подполья, ВС России нанесли удар по военному заводу в Днепропетровской области. Предприятие выпускается твёрдое ракетное топливо, ракеты для РСЗО «Град» и занимается ремонтом установок.