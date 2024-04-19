Николаев, Украина, 19 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Российские военные нанесли мощный удар по Мартыновскому аэродрому украинской армии в Николаевской области, сообщил 19 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

EPA/ТАСС

«Аэродром Мартыновка получил прилёт около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».

Местные жители сообщили, что прилёт ощущали в близлежащих районах — дома «хорошо тряхнуло».

Аэродром находится в Вознесенском районе.

Минобороны России не информировало 19 апреля о нанесении ударов по объектам в Николаевской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев сообщил о нанесении удара российскими военными в Кировоградской области. Удар ВС России нанесли по району украинского военного аэродрома Канатово в Кировограде.

Кроме того, по данным подполья, ВС России нанесли удар по военному заводу в Днепропетровской области. Предприятие выпускается твёрдое ракетное топливо, ракеты для РСЗО «Град» и занимается ремонтом установок.