Ставрополь, 19 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Третий член экипажа потерпевшего крушение в Красногвардейском округе Ставропольского края бомбардировщика Ту-22М3 погиб. Об этом 19 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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«Получены уточнённые данные по происшествию с российским военным самолётом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего пилота и добавил, что поиски четвёртого члена экипажа продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в Красногвардейском округе потерпел крушение самолёт, он упал в поле. Пилоты сумели катапультироваться. Разрушений на земле удалось избежать.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что в Ставропольском крае разбился бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил. В ведомстве отметили, что самолёт возвращался после выполнения боевой задачи.

Двух членов экипажа упавшего в Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3нашли живыми и доставили в больницу. На место происшествия выехали все службы. К катастрофе самолёта могла привести техническая неисправность.