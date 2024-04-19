Харьков, Украина, 19 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Среди жителей Харькова распространились панические настроения из-за сообщений об эвакуации, заявил 19 апреля глава города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.

Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/ТАСС

«Харьковчане уже не впервые сталкиваются с дезинформацией. Сейчас нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. В Харькове нет предпосылок для эвакуации», — заявил Терехов.

Он обвинил Россию в том, что якобы она сеет панику среди харьковчан, пытаясь вывести их из равновесия.

Глава назначенной Киевом военной администрации Харьковской области Олег Синегубов 11 апреля заявил, что региональный совет обороны принял решение принудительно эвакуировать семьи с детьми в 47 населённых пунктах. Ранее, 7 апреля, он заявлял в эфире украинского телевидения, что в двух приграничных с Россией районах усилились обстрелы и что из 18 населённых пунктов на купянском направлении принудительную эвакуацию уже провели, продолжился вывоз населения из 47 населённых пунктов.

Министерство обороны России 11 апреля сообщило о нанесении массированного удара по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Эти действия ВС РФ предприняли в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Этому заявлению предшествовало сообщение Терехова о разрушении в результате взрыва трансформаторной подстанции.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 18 апреля сообщил, что украинские власти объявили охоту на пытающихся связаться с Россией жителей региона. Тем не менее люди пытаются выйти на связь и просят о помощи, в том числе с эвакуацией.

Также он рассказал, что из Харьковской области жителей принудительно эвакуируют, чтобы расчистить место для ВСУ и наёмников, которых, по его данным, очень много.