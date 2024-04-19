Лондон, 19 апреля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. У Вооружённых сил Украины появились новые беспилотные летательные аппараты, способные летать на расстояние до 3 тысяч км. Об заявил британский журнал The Economist.

Ashley Chan/Global Look Press

«Лучшая из новых моделей имеет дальность действия 3000 км и способна достичь Сибири», ― отметили авторы материала.

Также сообщается, что в производство современных дронов Киев инвестировал сотни миллионов долларов. В настоящее время беспилотники дальнего действия, способные находить и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускают как минимум на шести предприятиях.

Авторы публикации заявили, что необходимость создания таких дронов на Украине было обусловлена нежеланием Запада предоставлять ей оружие дальнего действия.

Как сообщало ИА Регнум, глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в начале апреля заявил, что местные конструкторы якобы получили возможность собирать беспилотные летательные аппараты с дальностью полёта свыше 1000 км. При этом большинство дронов, используемых украинской армией, имеют радиус действия от 700 до 1000 км.

По словам министра, за год на Украине темпы производства беспилотников выросли в десять раз, а в течение текущего года на территории страны намерены собрать порядка 1 млн дронов. Кроме того, заявил чиновник, к концу 2024 года ВСУ могут впервые задействовать на поле боя БПЛА с искусственным интеллектом.

Немецкая газета Bild 5 апреля со ссылкой на собственные источники сообщила, что уже в 2024 году Украина получит и сможет самостоятельно производить ударные беспилотники с радиусом действия до 2,5 тыс. км. По утверждению авторов материала, киевское конструкторское бюро «Луч» создало новый ударно-разведывательный БПЛА, якобы способный летать на расстояние 3300 км с нагрузкой до 300 кг.

В феврале министерство обороны Украины попросило у западных союзников финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов, которые планировали инвестировать в разработку и производство беспилотников на территории страны. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран альянса договорились поставить Киеву миллион дронов.