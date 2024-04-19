Калуга, 19 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Внесение изменений в процедуру получения мигрантами сертификатов о знании русского языка — это важное решение. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, комментируя поручение министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

Напомним, с 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Не смогут они оформлять и соответствующие сертификаты.

С подобной инициативой Законодательное Собрание Калужской области выходило на федеральный уровень в мае прошлого года. Тогда депутаты поддержали соответствующее предложение губернатора региона Владислава Шапши.

«Это очень важное решение, — заявил Геннадий Новосельцев. — Ещё год назад мы внесли предложение о получении иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основам нашего законодательства в образовательных учреждениях, утвержденных самими регионами». По словам председателя Законодательного Собрания Калужской области, депутаты регионального парламента также предлагали внести изменение в федеральный закон, которое исключило бы получение такого сертификата за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, Валерий Фальков также поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный университет отвечал за проведение экзамена по русскому языку как иностранному. Будет усилен и контроль за процедурами его проведения и выдачи сертификатов. При выявлении нарушений незамедлительно будут информироваться правоохранительные органы.