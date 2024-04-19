Кропивницкий, Украина, 19 апреля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли мощный удар в районе аэродрома Вооружённых сил Украины Канатово в Кировограде, сообщил 19 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кировоград, прилёт в 6:50 [мск] в городе было слышно, как отдаленный удар. Направление называют — в стороне аэродрома Канатово, через 10–15 минут после удара в сторону аэродрома проехало восемь скорых», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».

Министерство обороны России 19 апреля не сообщало о нанесении ударов по объектам в Кировоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 19 апреля рассказал о мощном ударе, нанесённом российскими военными по химическому заводу в Павлограде в Днепропетровской области.

Местные жители рассказали о трёх прилётах. Один из ударов ВС России нанесли по заводу. Он производит твёрдое ракетное топливо и ремонтирует установки РСЗО «Град». Также предприятие производит сами ракеты для «Градов».

Одна из ракет, по данным Лебедева, ударила по воинской части 3024 нацгвардии Украины.

Также Лебедев сообщал об ударах, нанесённых российскими военными в направлении Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепропетровской области. На заводе ремонтируют тяжёлую технику и производят беспилотники.