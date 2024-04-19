Москва, 19 апреля, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Завод по производству танков и тяжёлых огнемётных систем в Омской области в полном объёме выполняет задание по гособоронзаказу. Об том 19 апреля на совещании с руководством предприятия заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кадр из видео

«Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объёме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки», ― сообщили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Руководитель завода доложил министру, что в соответствии с его поручением специалисты повысили защищённость бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.

По итогам посещения завода генерал армии провёл совещание с руководством предприятия, Минобороны и Минпромторга, а также с представителями профильных органов военного управления.

Глава Минобороны России поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ. На сегодня очередная партия этих боевых машин готова к отправке в зону проведения спецоперации.

Министр обороны 17 апреля проверил ход выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных на предприятии ОПК «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» в Московской области. Шойгу провёл инспекцию производственных цехов предприятия, а также технологического процесса разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.