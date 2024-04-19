Омск, 19 апреля, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Выпускающий танки и тяжёлые огнемётные системы завод в Омской области нарастил защищённость бронетехники во время её подготовки к отправке в зону проведения спецоперации. Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве обороны по итогам посещения предприятия главой военного ведомства Сергеем Шойгу.

Кадр из видео

«Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу, что, в соответствии с его поручением, повышена защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — проинформировали в ведомстве.

Шойгу также доложили, что завод при производстве танков Т-80БВМ уже на конвейере оснащает их комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, производящем танки и ТОС. После проверки Шойгу провёл совещание с участием руководства оборонного ведомства и Минпромторга России, а также представителей профильных органов военного управления и руководства предприятия.

Министр также поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ. Очередная партия этих боевых машин готова к отправке в войска.

Глава Минобороны 17 апреля поручил максимально быстро принимать на вооружение перспективные средства в случае успешного прохождения ими испытаний в зоне проведения СВО. В свою очередь предприятия должны быть готовы запустить серийный выпуск таких изделий максимально быстро.