Ставрополь, 19 апреля, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Двух членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Красногвардейском округе Ставропольского края, доставили в краевые медучреждения. Об этом 19 апреля в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он добавил, что врачи оказывают пилотам всю необходимую помощь. В каком состоянии находятся лётчики, глава региона не уточнил.

«С места происшествия эвакуирован ещё один летчик, живой», ― добавил Владимиров.

Также, по его словам, ведут поиск четвёртого члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в Красногвардейском округе потерпел крушение самолёт. Воздушное судно упало в поле. При этом лётчики смогли катапультироваться. По данным главы региона, разрушений и жертв удалось избежать.

Позднее в Минобороны уточнили, что на Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. В ведомстве добавили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Позднее стало известно о том, что двух членов экипажа рухнувшего самолёта нашли. Они живы, их повезли в больницу. На место происшествия выехали все службы.

По предварительным данным, к крушению бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае могла привести техническая неисправность. Также известно, что в момент аварии боекомплекта на борту воздушного судна не было.